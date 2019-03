Niños que participarán en "show" de Michael son elegidos por La Toya Jackson

México.

La Toya Jackson seleccionó a tres niños para participar en el espectáculo que rinde homenaje a su hermano, "Forever. The best show about the King of Pop", el cual se presentará del 13 al 24 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1.

Fueron 10 pequeños finalistas, todos ellos caracterizados como Michael Jackson, quienes divididos en tres grupos mostraron ante el jurado invitado sus mejores pasos con temas como "Billie Jean" y "Thriller".

Luego de que La Toya Jackson, el productor Alejandro Gou, la subdirectora de Summum Music, Rosa Alfageme, y el coreógrafo de Forever, Carmelo Segura, deliberaran sobre quién les había gustado más, se anunció que no sólo sería un ganador, sino tres.

Fue así que el actor Raúl Araiza, encargado de conducir el concurso, pidió a La Toya que nombrara a los triunfadores, por lo cual se mencionó a Diego Trincado, de ocho años, originario de la capital del país; Jaime Olvera, de 11, proveniente de Durango; y Carlos Martínez, de 10 años, oriundo de Venezuela.

Alejandro Gou explicó a los medios que los elegidos participarán en la parte del espectáculo en la que se recuerda a Michael Jackson de niño, y alternarán funciones, es decir, saldrá uno por función.

"Es un 'show' para toda la familia, ya vieron los chiquillos cómo lo disfrutaron y es increíble la cantidad de fans que tiene Michael de chavitos. Es increíble cómo los niños conocen y cantan las canciones de Michael Jackson", indicó el empresario.

Compartió que en la función de estreno estará presente La Toya Jackson, quien desfilará por la alfombra roja y al final de la función subirá al escenario; y precisó que serán 14 funciones, tras lo cual planea regresarlo a México dentro de cuatro meses y realizar una gira por todo el país y otras naciones de América Latina.

En cuanto a la polémica que se ha desatado por el documental "Leaving Neverland", en el que se acusa de pederastia al "Rey del Pop" y que ha derivado en censura de su imagen y música, Gou indicó que no lo ha visto, y que quien quiera pagar un boleto para este espectáculo lo verá, y quien no también es muy respetable.

"Yo ni conocía a Michael Jackson, simplemente soy un empresario que trae un espectáculo gigantesco, estoy apostando mi dinero para traer un gran 'show' y esperando que el público nos acompañe para seguir trayendo 'shows' de calidad a México", indicó.

En ese sentido, insistió que "Forever" cuenta con músicos y bailarines de gran calidad, y que será una gran fiesta en la que el público disfrutará la música de Michael Jackson. Además, adelantó que el 12 de julio se estrenará también en el Teatro 1, "Jesucristo Superestrella", el cual contará con un gran elenco que pronto revelará.