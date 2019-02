Niños de kinder ponen al borde la muerte a niño de cinco años

Un niño de cinco años fue brutalmente golpeado por sus compañeros en el jardín de niños ´José Juan Ortega´, de la comunidad de Suchitlán, municipio de Comala, Colima.

El menor presenta fractura de costillas, daños en la tráquea y una perforación en el pulmón, luego de ser supuestamente agredido por sus compañeros.

La abuela del afectado lo recogió de la escuela sin que el personal le informará lo sucedido.

"En la escuela no me dijeron nada, ni a mi mamá, fue por él", dijo Julián Ascencio Antonio, padre del menor.

SE PUSO MAL

En declaraciones a Noticieros Televisa el hombre indicó que se percató que el pecho del niño comenzó a inflamarse y presentaba dificultades para respirar.

"Que lo habían tumbado, que se le echaron encima. La verdad no sé, no le puedo decir dos o tres, el tampoco, no se acuerda, porque ya no me pudo decir nada y hasta ahorita no me ha dicho", señaló.

El progenitor trasladó al menor al Centro de Salud de la comunidad.

Ya en el hospital el menor comentó a su padre que había sido golpeado en la escuela.

Los servicios hospitalarios decidieron trasladar al menor al Hospital Regional Universitario debido a la seriedad de sus lesiones.

La directora del jardín de niños se negó a dar una entrevista, mientras que la Secretaría de Educación Pública cuestionó las versiones dadas a conocer.

Jaime Flores Merlo, secretario de Educación de Colima, señaló que existen al menos tres dudas sobre el hecho. "Cómo un niño con tan severas lesiones, de la tráquea fracturada, de las costillas fracturadas, de un pulmón perforado, haya podido salir de su plantel por su pie propio y cómo es posible que en todo ese trayecto no haya manifestado una queja o dolor, que les haya alertado a las maestras", externó.

La Fiscalía del Colima lleva a cabo una indagatoria para conocer los motivos que ocasionaron el estado actual de salud del menor.