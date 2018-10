Niños beben refresco tres veces al día

El libro 'Buenas prácticas para el control y la reducción del sobrepeso y la obesidad en escolares: casos en escuelas primarias de México' fue presentado por la FAO este miércoles.

En Ajalpan, Puebla, el 100 por ciento de los alumnos llegaba sin desayunar a la primaria, mientras que en la Ciudad de México el 18 por ciento asiste sin probar alimento y el 49 por ciento de los niños lleva una bebida azucarada para acompañar su almuerzo.

En general, el 33 por ciento de los estudiantes de primaria del País presenta obesidad, consume pocas verduras y bebidas azucaradas en exceso, no desayuna antes de ir a la escuela y acude a planteles que no cuentan con un plan de alimentación, señaló Delhi Trejo, especialista en nutrición de la FAO México.



Por estas cifras, es urgente crear una política nacional de alimentación escolar que contribuya a disminuir y controlar el sobrepeso y la obesidad en niños, aseguró Israel Ríos, oficial regional de Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).



"Debemos llegar a escalarlo a una política pública nacional que se estructure como un programa de alimentación escolar, de bienestar nacional para todos los niños mexicanos", expuso.



En tanto, Miguel Malo, asesor de enfermedades no transmisibles de la OPS/OMS, señaló que México debe profundizar en estrategias que combatan la obesidad desde las escuelas y promuevan entornos saludables, pues el 65 por ciento de los planteles carecen de bebederos.



Indicó que, aunque se declaró emergencia nacional por las cifras de obesidad y diabetes, el País carece de políticas públicas eficientes que acompañen esa declaratoria.



La FAO lanzó una convocatoria para identificar acciones locales que combatan esta problemática en los planteles públicos y privados.



Encontró diversas estrategias que se implementaron en primarias de Puebla, Chiapas, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Mérida, Yucatán, que promueven el acceso a alimentos sanos a través de diversas actividades, que han mejorado el estado nutricio de los niños y logrado que redujeran su índice de masa corporal.



Estas iniciativas exitosas forman parte del libro Buenas prácticas para el control y la reducción del sobrepeso y la obesidad en escolares: casos en escuelas primarias de México, que la FAO presentó este miércoles.