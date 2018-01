Niños apasionados por la música

Atraídos por diversos artistas e influencia familiar, Pablo Alfonso García y Sofía Aquino, son dos menores que gustan del arte y la música, por lo que cada día se sientan frente a sus teclados a practicar las notas de sus canciones favoritas y de aquellas con las que participan en recitales y conciertos.

Pablo Alfonso García, de nueve años, revela que su gusto por la música nació gracias a la influencia que ejercen sus hermanos mayores Saúl de 11 y Diego de 14 años, así como su papá Eugenio García, quien toca la guitarra.

Pablo Alfonso refirió que prácticamente desde que nació, ha vivido entre instrumentos y la música, ya que su hermano Diego toca la guitarra y su hermano Saúl el teclado.

“En mi casa siempre hay instrumentos musicales, al principio cuando era más pequeño tenía de juguete y ya que crecí me compraron un teclado, pues desde hace más de tres años estoy estudiando”, relató Pablo Alfonso.

El estudiante de cuarto grado de primaria, mencionó que le gustan varios instrumentos, pero prefiere por el momento perfeccionar sus conocimientos en el piano.

Señaló que ya ha participado en recitales y en algunos festivales, por lo que practica diariamente tanto en su casa como en la escuela de música a la que asiste.

Resaltó que tanto él y sus hermanos mayores buscan el perfeccionamiento musical, pues uno de los sueños familiares es un día poder tocar todos juntos en un evento y para ello dijo, se están preparando.

Pablo Alfonso mencionó que aunque no ha sido fácil aprender a tocar el piano, le gusta y avanza cada día gracias a las enseñanzas de sus maestros e incluso de los consejos que sus hermanos mayores le dan.

Precisó que el aprender a tocar el piano, no lo priva de otras actividades ya que también disfruta del futbol, ir al cine y realizar otras actividades.

Pablo Alfonso aseguró que continuará en la música por muchos años más, actividad que comparte en el seno familiar y que les permite estar unidos y hasta sonar: “Un día estaré con mi papá y mis hermanos en un escenario famoso”, aseguró emocionado.

En tanto, Sofía Aquino, de 12 años de edad, empezó su gusto e interés por los instrumentos musicales desde muy pequeña, cuando asistía a sus clases de estimulación temprana y acompañaba a su hermano mayor a tomar clases de piano.

La menor reconoció que su interés por la música nació de manera natural, gracias a la influencia de su hermano y mamá, quienes jugaban a tocar instrumentos como el teclado, las maracas, tambores y la guitarra.

“Mi hermano mayor empezó a tomar clases de piano a los tres años y su primer recital fue a los cuatro años y yo siempre me sentí atraída por lo que él hacía y por eso cuando estaba en el kínder entre a clases y con mucha facilidad me aprendía las notas”, compartió Sofía.

Agregó que creció con la influencia de músicos como Beethoven, Bach, Raúl Di Blasio, Richard Clayderman, Juan Torres, Glenn Miller entre otros, que eran escuchados de manera frecuente por sus familiares.

“Desde que estaba en el vientre y ya una vez que nací, mi mamá me cuenta que me ponía ediciones especiales de música de Beethoven y Bach, elaboradas especialmente para bebés y niños, bueno creo que eso hizo que me gustara la música y me inclinara más por el piano”, explicó la estudiante.

La pequeña contó que le gustaría ser Chef, pero agregó que la música es una parte importante en su vida, que aunque no piensa vivir de ella, seguirá tocando por ahora el piano y tal vez más adelante otro instrumento.

“La música me ayuda de muchas maneras, cuando estoy triste o estresada por las tareas, empiezo a tocar o escuchar a uno de mis artistas favoritos y ni cuenta me doy cuando ya estoy con mejor ánimo”, enfatizó Sofía.

Precisó que hace algunos años, un japonés le platicó que en su país, les enseñan a los niños desde muy pequeños, a tocar un instrumento además de fomentarles el gusto por la lectura y las matemáticas, actividades que continúan hasta la edad adulta.

En ambos casos, los menores Pablo Alonso y Sofía, además de tocar un instrumento, realizan otras actividades deportivas y culturales con la intención de ser mejores estudiantes y personas.

Javier Askari Galván Tapia, desde hace 12 años imparte clases de música a niños y adolescentes, asegura que a través de las notas musicales, los menores desarrollan diversas habilidades, su inteligencia se incrementa, además de hacerlos personas más sensibles.

Egresado de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Galván Tapia, exhortó a los padres de familia a involucrar a los niños en el mundo de la música, mismo que definió como muy versátil y completo.

“Es importante que los niños desarrollen a través de la música todos los sentidos, que los dejemos explorar y experimentar y poco a poco irán dominando el arte de tocar”, explicó Galván Tapia.

Recordó su propia historia, cuando de pequeño externo su gusto por la música, y sus papás al inicio no lo apoyaron argumentado que no era una carrera ‘porque se moriría de hambre’.

Mencionó que al pasar los años, convenció a sus padres de que su vocación era la música y fue así como ingreso a la Facultad de Música de la UAT, en el puerto de Tampico, en donde aprendió a tocar el piano, la guitarra acústica y eléctrica.

El entrevistado señaló que sus altas calificaciones les dieron confianza a sus padres, quienes se mostraban reacios en dejarlo estudiar esa carrera, misma que ahora disfruta en cada enseñanza.

Precisó que actualmente toca la guitarra, el piano, acordeón, la flauta y el ukulele, entre otros instrumentos musicales que son los de mayor demanda de aprendizaje por los menores que acuden a sus clases.

Recuerda que desde el año 2005, luego de haber trabajado con grupos musicales en la ciudad de Monterrey y en Reynosa, empezó a dar clases a niños.

“Fue entonces cuando me di cuenta que disfruto mucho enseñar, transmitir mis conocimientos y aprender de mis alumnos”, relató Galván Tapia.

El profesor de música, mencionó que través de los niños ha podido crecer como músico y persona, pues reconoció que ha tenido niños con mucho talento y ganas de seguir creciendo en el ámbito musical.

“En mis años de enseñanza he visto de todo, alumnos que no tienen ganas ni ánimo, hasta aquellos que quieren aprender y son constantes y disciplinados”, declaró Galván Tapia.

Destacó que la música demanda disciplina y esfuerzo para crecer y es ahí donde muchos niños y jóvenes ya no siguen, “hay chicos que no tienen mucho talento, pero tienen disciplina y eso los saca adelante”.

Recomendó a los padres escuchar a los niños y dejarlos aprender a tocar un instrumento cuando así lo manifiesten, pues dice que por experiencia propia, fue hasta los 20 años que pudo aprender música, ya que antes sus papás no se lo permitieron.

“La música es un arte a través del cual obtienes una riqueza invaluable, que te permite desarrollar valores y emociones como la paciencia, inteligencia, disciplina, constancia, la perseverancia, motricidad, concentración y sobre todo la sensibilidad”, relató Galván Tapia.

