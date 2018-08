Niño de 1 año muere al caer de camioneta en Nuevo León

Monterrey, México.

Érick Fabricio Ortiz iba en el asiento delantero del lado derecho y sin cinturón.

En una vuelta que la mujer dio en "U" a la izquierda, el menor se sujetó de la manija de la puerta, que no tenía seguro, y se abrió, por lo que salió del vehículo.



De acuerdo con el Reglamento de Tránsito Homologado, por su peso y edad, el niño debería viajar asegurado en un sillón especial sobre el asiento posterior.



El accidente sucedió a las 0:30 horas en Titanio, entre Los Parques y Selenio, en la Colonia Parques Diamante.



La madre de la víctima, Mónica Guadalupe R, de 26 años, fue detenida por las autoridades viales y puesta a disposición del Ministerio Público.



Después de declarar, la mujer fue liberada alrededor de las 18:30 horas de ayer.



Los testimonios que recabaron los oficiales de Tránsito de García y los ministeriales indicaron que la mujer dio una vuelta en "U" a una velocidad que no era moderada para esa maniobra.



Se estableció que Mónica Guadalupe conducía una Jeep Cherokee, modelo 2005.



La joven salió de su casa para comprar unos tacos y se llevó a su hijo Érick Fabricio.



Presuntamente circulaban por la Avenida Los Parques al poniente y al llegar a Titanio dio vuelta a la izquierda.



Continuó dando vuelta a la izquierda para tomar al oriente por Selenio, que es una lateral paralela a la avenida y sólo están divididas por un camellón.



Por la maniobra el niño, que no iba sujeto al menos con el cinturón de seguridad, perdió el equilibrio y se proyectó hacia la puerta derecha.



Se habría agarrado de la manija y la jaló al tratar de no caer, abriéndose la puerta y el menor salió proyectado.



Además de las lesiones que se causó al golpearse contra el pavimento, no se descarta que la llanta posterior derecha lo haya atropellado.



La conductora detuvo la marcha del vehículo y corrió hacia hacia su hijo.



Al ver las lesiones de su niño y que ya no reaccionaba, la mujer cayó en crisis de histeria.