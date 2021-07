Ningún rival me va a parar: ´Canelo´

Ante la posibilidad de enfrentar al estadounidense Caleb Plant, espera la confirmación o a otro oponente.

Noticia Relacionada Dejan empleo ante acoso

"No me importa quién sea, estoy listo para quién sea. Quiero unificar títulos, ojalá se pueda dar y si no, hay otros campeones por ahí, pero nadie me va a parar", aseguró "Canelo", quien asistió al Estadio Jalisco para presenciar la victoria de su hermano Ramón "Inocente" Álvarez ante Omar Chávez, y la despedida de Julio César Chávez.

"Voy queriendo hacer historia y lo que se me ponga en frente, voy a ir".

"Estoy muy contento de ver a uno de mis más grandes ídolos, es para mí un ídolo desde que empecé en el boxeo".

También, el mejor boxeador mexicano en la actualidad presenció el debut profesional de su sobrino Johan Álvarez, quien se estrenó con nocaut.

"Mi sobrino va a llegar muy lejos, como me decían Chepo y Eddy (Reynoso), Johan va a llegar hasta dónde él quiera", apuntó.