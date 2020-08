Ningún personaje convence a Lucero de volver a la televisión

Muchos productores cercanos a Lucero le han hecho propuestas para volver a la televisión, pero aún no ha llegado el personaje que la enamore. La última vez que la actriz participó en un proyecto televisivo fue en 2016, con la serie brasileña: "Carinha de Anjo". En México fue en 2012 cuando interpretó a Helena Moreno en "Por ella soy Eva".

Ahora, aunque no descarta la posibilidad, prefiere quedarse en la música. "Es verdad que tal vez no he encontrado el proyecto que me ilusione como personaje, al grado de entrar de nuevo a los foros. Además estamos en momentos diferentes en donde el público tiene muchas opciones y hay muchas nuevas producciones que se pueden ir contemplando; por ahora la música es mi gran compañera, es la que alivia muchísimas cosas tanto en mí como en el público", afirmó en conferencia de prensa.

"La música me da más tiempo de crear desde mis espacios y no es esa atadura tan fuerte", agregó la también cantante, quien hoy presentó su álbum número 34, que lanzó a través de plataformas digitales y con el que además festeja 40 años de carrera. El nombre del disco es "20 y 20" y lo eligió para representar dos etapas de su carrera: la primera de cuando era pequeña y la segunda como una mujer con más experiencia.

"Es una edición de mis cuarenta canciones más emblemáticas, donde reúno temas que representan todo lo que he ido haciendo durante todos estos años desde que era una niña hasta el día de hoy", detalló. Dentro del disco recopila temas de distintos géneros en los que ha incursionado, desde los clásicos de los 90 hasta las rancheras que últimamente se ha aventurado a hacer. Tiene participaciones con artistas como Luis Fonsi, Luciano Pereyra, Gerardo Ortiz y su ex esposo, Manuel Mijares. Incluso no descartó la idea de invitar a cantar con ella a su hija de 15 años, Lucero Mijares.

"La idea es poder hacer algo juntas. La verdad es que Lucero Mijares está cantando muy bonito y aunque no ha tenido un lanzamiento profesional, ni tenemos planeado algo así por el momento... pues estamos organizando a ver si cantamos algo, no sé si para una cuestión en video, para plataformas, pero sí, la verdad es que lo comentamos mucho", contó.

"Aquí en casa cantamos mucho, cantamos juntas y ella canta en la regadera y hacemos muchas cosas, me ha encantado mucho verla cantar con Manuel, con su papá, en las ocasiones en las que lo han hecho a mí se me llena el corazón de emoción y claro, ya nos toca cantar juntas y para esta celebración seguramente vamos a hacer algo", agregó. De igual forma aceptó que está contemplando la idea de realizar un espectáculo vía streaming, pues considera que es un formato que llegó para quedarse.

"Los conciertos virtuales son nuestra salvación, para el público y para los artistas, siento que es algo que también va a permanecer, probablemente cuando los conciertos presenciales vuelvan va a ser habrá muchas personas que sigan prefiriendo ver a sus artistas en conciertos virtuales, yo creo que esta fue una oportunidad para descubrir una novedad y volver a comunicarnos, estar cerca de otra forma y lo mismo alrededor del mundo". Este sábado cumplirá 51 años y asegura que se siente plena en todas las etapas de su vida y celebrará con su familia y una "telefonitis aguda".