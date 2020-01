Ninel Conde sorprende por su apariencia y la confunden con Lyn May

Esta no es la primera vez que Ninel Conde es atacada por su apariencia física y el gusto por las cirugías estéticas, sin embargo ella ha sacado la cara ante esto y contestado para lo que según ella asegura son chismes y que no saben realmente la realidad.

En esas ocasiones comentó la llamada "Bombón Asesino" que lo necesita es tiempo para realizarse esos "arreglitos" que llama la gente y que lo único que preferiría es dormir, pero debido a su carga laboral no lo consigue siempre. "Me encantaría tener tiempo de, por lo menos, internarme para dormir unas 48 horas seguidas. No nada más para hacerme arreglitos, preferiría dormir, por lo menos. Porque la gente a veces o los que inventan son tan ignorantes que no saben que para hacer un procedimiento necesitas tiempo de recuperación", respondió ya hace tiempo.

El problema es que la gente está impactada por ver su rostro que es muy parecido a Lyn May, quien ha confesado en diversas ocasiones que un procedimiento mal hecho le dejó su rostro diferente.