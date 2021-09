Ninel Conde no está sujeta investigación por caso Larry Ramos

"La Sra. Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades : en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes".

En el documento se especifica que Ninel está afectada emocionalmente por esta complicada situación legal que vive su esposo, por lo que la artista solicita comprensión y espacio para para poder asimilar los hechos.

"Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos".

Finalmente, se informa que cuando la también actriz se sienta lista para hablar, lo hará, mientras tanto no emitirá ninguna declaración, y se enfatiza que si las autoridades la citan a declarar, estaría dispuesta a hacerlo, sin embargo, hasta ahora esto no ha sido necesario.

"Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones".

Larry Ramos, quien estaba en arresto domiciliario tras recibir diversas demandas por fraude, se quitó el grillete electrónico con el que estaba siendo monitoreado por el FBI; en estos momentos es un prófugo de la justicia.

Los problemas legales del esposo de Ninel

Si el futuro de Larry Ramos ya estaba en problemas, la semana pasada el panorama empeoró luego de que José Moncada, uno de sus exsocios, levantara una demanda por extorsión.

"Larry me confesó que el dinero que había obtenido por defraudar todo este tiempo, lo tenía distribuido en diferentes países, una parte en España, otra en Colombia y otra la tenía su actual esposa Ninel Conde", afirmó el empresario en el programa "Ventaneando".

Moncada aseguró que Larry habría huido porque se sintió acorralado con las múltiples demandas que enfrenta.

"La génesis de la huida de Larry hoy es porque lo notifican de la corte a una audiencia y en esa le iban a levantar la medida cautelar de libertad condicional y lo obligarían a meterse en una celda por haber violado la libertad condicional por haber propuesto negocios ilícitos estando así. Negocios ilícitos que yo denuncio y que fue la semana pasada, por tal razón, el FBI se comunica conmigo y me pide tomar todas las medidas de seguridad y están cuidándome", explicó.

En octubre del 2020 Ninel contrajo matrimonio con Larry en la Ciudad de México, inicialmente la celebración se realizaría en el Museo Casa de La Bola, pero al no contar con los permisos correspondientes, mesas, sillas y adornos fueron trasladados al Fraccionamiento Real de Hacienda, donde Conde lució un vestido de novia y se juró amor con Ramos.