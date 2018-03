Ninel Conde asegura que alteraron pruebas toxicológicas; no consumo drogas

La cantante Ninel Conde asegura que la prueba toxicológica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México (en la que salió positiva en cocaína) fue alterada. "Me hice un estudio de pelo y orina y el resultado dice que encontraron cocaína pero eso es totalmente falso", dice Ninel.



Pero su ex pareja, Giovanni Medina, con quien mantiene un pleito legal por la custodia de su hijo Emmanuel, publicó una carta en la que pide que acate el resultado de la prueba ya que es "científicamente irrefutable".



El examen toxicológico es parte de las pruebas periciales integradas al expediente pero "El bombón asesino" asegura que fue alterado ya que "Medina siempre presumió de tener contactos y conocidos en el Tribunal". Y asegura que presentará una denuncia contra quien resulte responsable.



"Me sentí humillada, violada en mis derechos, mi integridad como mujer y como madre. Hay un niño y este señor no se está dando cuenta que está dándole en la torre a un bebé y eso sí me parte", añadió.



Los abogados de Ninel adelantaron que buscarán corregir esos resultados ya que a partir de su emisión ellos, cuentan con tres días para imputar este dictamen. La cantante expresó que se someterá nuevos exámenes tanto en el país como en Estados Unidos. Agregó que está muy decepcionada del padre de su hijo.



"Yo no he visto el resultado de la prueba pero mi abogados me dicen que salió desfavorable. Evidentemente vengo a dar la cara, a decir que esto es totalmente falso, no tengo palabras para describir lo que significa que no sé qué pasó, un error, alguien se prestó a este acto tan aberrante, no sé".



Al preguntarle si temía por su seguridad, acotó: "Si algo me llega a pasar lo hago públicamente responsable (a Medina). Sí creo en la justicia, en la institución".