Ni las gracias le dieron a exelemento policiaco

Nuevo Progreso, Tam.

Exelemento de la desaparecida Policía Preventiva en Nuevo Progreso, luego de 29 años de servicio y tras de que saliera de los cuerpos policiacos por que no le dieron ni el aguinaldo, hoy en día recuerda no solamente su paso por los cuerpos de seguridad pública, sino como fue que prácticamente lo eliminaron en la administración del profesor Teodoro Escalón luego de 29 años de servicio.

Al nombre de Marcelo Jiménez responde este exelemento de la Policía preventiva, quien cuenta que en sus inicios primero fue cabo de policía, luego oficial de vigilancia, y posteriormente comandante de los cuerpos de Seguridad Pública.

"A mi no me jubilaron, ni las gracias me dieron, recuerdo que fue en la administración y eso que era maestro del profesor Teodoro Escalón cuando me dijeron que estaba dado de baja, y luego que me presentara a trabajar como si nada, y al acudir a todos los estaban dando aguinaldo, a mi ni eso por que según después de 29 años de servicio era borrón y cuenta nueva".

Cuenta también que fue que tomo la decisión de salirse de las filas de la policía desde ese entonces, y que ahora es fecha en que aparte de que ni las gracias, ni liquidación o pensión le dieron, espera que cuando menos le otorguen un reconocimiento por su trayectoria al servicio de la comunidad.

"Sigo esperando haber si se acuerdan que gran parte de mí vida la dedique a velar por la ciudadanía, en su momento me entregaron algún reconocimiento pero a la fecha no se me a extendido uno por mis años de servicio".