Nikki Haley asegura que intentaron reclutarla contra Trump

La exembajadora estadounidense en las Naciones Unidas (ONU) Nikki Haley reveló en unas memorias de pronta publicación que dos exfuncionarios de la actual administración intentaron reclutarla para conspirar contra el presidente Donald Trump y subvertir su gestión.

En un artículo publicado este domingo, el diario The Washington Post asegura que Haley sostiene en su libro que el exsecretario de Estado Rex Tillerson y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca John F. Kelly socavaron e ignoraron a Trump, en lo que ellos afirmaron era un esfuerzo para "salvar al país".

Según pasajes del libro de Haley, citados por el rotativo, Tillerson y Kelly intentaron reclutarla para que trabajara con ellos en la subversión a Trump, a lo cual ella se negó.

Bajo el título "Con el debido respeto" (With All Due Respect), Haley revela que ambos exfuncionarios le comentaron que cuando desoían las órdenes presidenciales no estaban cometiendo insubordinación, sino que "estaban intentando salvar al país".

Tillerson, al que califica de "agotador" e imperioso, también le dijo que habría muertos si Trump no era controlado, al tiempo que Kelly se mostró en varias ocasiones sospechoso de ella por su cercanía con el presidente, precisa el diario, que obtuvo una copia del libro antes de su lanzamiento.

Desde el punto de vista de Haley, que dejó el cargo en la ONU a finales de 2018, sin que ello supusiese un alejamiento con Trump, como sí ha sucedido con otros exmiembros del gabinete, los antiguos secretario de Estado y jefe de gabinete creían "que eran sus decisiones, y no las del presidente, las que favorecían los mejores intereses de Estados Unidos". Para los dos, el republicano "no sabía lo que estaba haciendo".

En su libro, precisa el Post, la también exgobernadora de Carolina del Sur critica muy poco al presidente. En su opinión, quienes trabajaban para él debían cumplir sus deseos, porque así lo eligieron los votantes al hacerlo jefe del Ejecutivo.

A tono con ello, Haley defiende en su libro el haber apoyado la mayor parte de las decisiones de Trump en materia de política exterior, mientras otros intentaban bloquearlas o demorarlas.

Sobre el libro y su autora, Trump explicitó su apoyo en su perfil de Twitter, deseando suerte a Haley e instando a sus seguidores en la red social a comprar el volumen.