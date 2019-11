Nike termina asociación con Amazon

Nike dejará de vender su ropa y calzado deportivos directamente a Amazon, poniendo fin a una relación de dos años con la empresa minorista más grande del mundo.

El anuncio fue un revés para Amazon, que intenta atraer a las grandes marcas a su sitio. Pero los consumidores tal vez no notarán la diferencia: los productos Nike seguirán estando disponibles en Amazon.com, vendidos por empresas independientes que colocan su mercadería directamente en el mercado online. Nike solo vendía a Amazon algunos de sus productos y en general no incluía los últimos modelos de su calzado.

Amazon.com Inc. se negó a hacer declaraciones el martes.

Tal vez Nike no necesite a Amazon: la empresa dijo que quiere concentrarse en vender su ropa con la marca del swoosh en su propio sitio y aplicaciones, lo que le ha generado un aumento de las ventas. La venta directa de calzado deportivo a los clientes permite a Nike recoger información que luego utiliza para diseñar con colores y tamaños que aquéllos requieren.

Cuando Nike anunció su programa piloto con Amazon.com Inc. en 2017, albergaba esperanzas de tener un mayor control sobre su marca al estar involucrada más directamente, pero analistas del sector coindicen en que, al parecer, los problemas continuaron.

Amazon ha reconocido que ha tenido problemas con la venta de productos piratas y ha implementado herramientas para combatir la práctica ilegal. La empresa, con sede en Seattle, de momento no respondió a un pedido de comentario.

Por su parte, Nike Inc. con sede Beaverton, Oregon, anunció que seguirá usando Amazon Web Services para su website y sus apps. La empresa invierte también en asociaciones con otros minoristas y plataformas.

El fin de la asociación se produce poco después de que Nike nombrara a John Donahoe, antes jefe de eBay, como su nuevo CEO. Las ventas de Nike han ido en aumento desde que empezó a ofrecer sus productos en su página y sus apps. Las ganancias de la empresa en el primer trimestre del año fiscal superaron las expectativas.