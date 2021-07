Nike dice que terminó el trato con Neymar en medio de acusaciones de agresión

Nike no dio una razón en agosto pasado cuando se separó del delantero del Paris Saint-Germain. Pero la compañía dijo en un comunicado el jueves que rescindió el contrato porque Neymar se negó a participar "en una investigación de buena fe de acusaciones creíbles de irregularidades por parte de un empleado".

Nike dijo que no podía hablar en detalle sobre el caso cuando terminó su trato porque la investigación no fue concluyente.

"No surgió ningún conjunto de hechos que nos permita hablar de manera sustantiva sobre el asunto", dijo Nike. "Sería inapropiado que Nike hiciera una declaración acusatoria sin poder proporcionar datos de apoyo".

The Wall Street Journal informó por primera vez la historia el jueves. El periódico informó que la empleada de Nike les contó a amigos y colegas en 2016 que Neymar intentó obligarla a realizar sexo oral en su habitación de hotel mientras estaba en Nueva York, donde estaba ayudando a coordinar eventos y logística para el jugador y su séquito.

Nunca se presentó ninguna queja a la policía ni a los fiscales locales, dijeron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a The Associated Press. Se dejó un mensaje en busca de comentarios con la policía de Nueva York. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan declinó hacer comentarios.

Nike dijo que estaba "profundamente perturbado por las acusaciones de agresión sexual" y confirmó que el presunto incidente tuvo lugar en 2016, cuando Neymar jugaba con el Barcelona. Nike dijo que recibió un aviso oficial del incidente dos años después.

La compañía dijo que respetaba el deseo inicial del empleado de evitar una investigación y mantener el asunto en privado.

"En 2019, cuando el empleado expresó más tarde su interés en continuar con el asunto, actuamos de inmediato", dijo. "Nike encargó una investigación independiente y contrató a un asesor legal independiente para la empleada, de su elección y por cuenta de la empresa".

Neymar escribió una larga publicación en Instagram el viernes abordando el final de la asociación con Nike y la acusación de agresión sexual sin entrar en detalles.

"Realmente no entiendo cómo una empresa seria puede distorsionar una relación comercial respaldada por documentos. Las palabras escritas no se pueden alterar. Son muy claros ", escribió Neymar.

"Una vez más se me advierte que no puedo comentar en público. Contra mi propia voluntad, obedeceré ".

El futbolista también dijo que viajó y trabajó con empleados de Nike varias veces después del presunto incidente, y nada cambió en la relación.

"No me dieron la oportunidad de defenderme. No tuve la oportunidad de saber quién era esta persona que presuntamente se ofendió. Ni siquiera la conozco ", escribió. "Nunca tuve ningún tipo de relación o acercamiento con esta persona. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar con ella, de conocer las verdaderas razones de su dolor. Esa persona, un empleado, no estaba protegida. Yo, un atleta patrocinado, no estaba protegido ".

El brasileño también lamentó tener que llevar una camiseta patrocinada por Nike en su club Paris Saint-Germain.

"Ironía del destino Seguiré estampando en mi pecho una marca que me traicionó. ¡Así es la vida para ti! " el escribio. "Me mantengo firme y fuerte, creyendo que el tiempo, siempre este tiempo cruel, traerá las verdaderas respuestas".

Se espera que Neymar juegue dos eliminatorias de la Copa del Mundo a principios de junio. Se cree que estará en el equipo de Brasil que se anunciará para la Copa América del próximo mes.

