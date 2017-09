Niega Secretaría de Economía queja formal por huevo de EU

Ayer REFORMA publicó que la Asociación de Avicultores de Tehuacán denunció que quienes importan huevo a México lo compran en 10 pesos por kilo y lo venden entre 15 y 16 pesos.



Dado que el costo de producción en México es de 19 pesos, pero la comercialización del importado es más baja, los nacionales se ven obligados a bajar sus precios hasta 17.50 pesos para poder competir.



Pero Guajardo, en el seminario "Política comercial para la competencia y la productividad en México" organizado por la Cofece, negó que la queja se haya formalizado.



"El sistema internacionalmente reconocido por la Organización Mundial de Comercio es que la industria tiene el derecho de presentar un caso de investigación, hasta donde estoy enterado la industria avícola no ha presentado nada.



"En cuanto la presente, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la SE analizará las fortalezas de la investigación, la causalidad de sus explicaciones para poder llegar a la conclusión si efectivamente se podía demostrar que efectivamente hay practicas desleales de comercio", explicó.



El titular de Economía agregó que, si bien depende del tipo de investigación que se inicie, algunos métodos utilizan la proporción del mercado que representan las importaciones.



"En este caso, las importaciones de huevo al País, en comparación con la producción nacional no rebasan el 2 por ciento. Es importante ver la contundencia, el nivel de daño que puede ocasionar", puntualizó.



Guajardo también dijo que la SE sigue pendiente del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que la mayor intención es modernizar el acuerdo sin que se modifiquen las ventajas arancelarias que existen actualmente.



En ese sentido, dijo que uno de los puntos cruciales en la agenda mexicana es que no se aceptará la creación de barreras al comercio.



"Mientras estemos en la mesa no sé si se manifiesten intenciones de revertir cuestiones arancelarias pero el mensaje que México ha mandado es que esto no funcionará", enfatizó.