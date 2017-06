Niega ofertas de MLS por Gignac

El presidente de los Tigres descartó que el equipo tenga ofertas de la MLS o del Galaxy de Los Ángeles por el atacante francés.

"Fue a visitar al ratón Mickey y al Pato Donald con su familia", dijo riendo el directivo felino.



"Para que estén tranquilos todos ustedes y la afición, no hemos recibido ningún acercamiento ni nada oficial de nadie por André-Pierre Gignac.



"Los rumores o las especulaciones que salgan de diferentes fuentes los respeto mucho, pero oficial de la MLS con nosotros, y eso que tenemos muy buenas relaciones, no tenemos nada oficial".



Rodríguez señaló que Gignac recibió un permiso para tener una semana más de vacaciones, al igual que el capitán Anselmo Vendrechovski "Juninho".



"Recibió un permiso especial. Cada condición el cuerpo técnico lo juzga en una forma y lo otorga o no lo otorga. Junior tenía dos años sin ir a su país y André tenía dos años interrumpidos entre selecciones y juegos de no tener descanso", explicó.