Niegan que pelea McGregor-Mayweather Jr. sea un 'show'

"Sigan dudando de nosotros, nos encanta", retó el viernes Audie Attar, el agente del gladiador irlandés, durante una entrevista con Sports News Television.

"El elemento humano del deporte hace que pueda suceder cualquier cosa".



Mayweather, quien se retiró en 2015 tras ganar sus 49 pelas profesionales como boxeador, ha vuelto a entrenar, a los 40 años, luego de aceptar una oferta que no podía rechazar para medirse a McGregor, luchador de las artes marciales mixtas. McGregor jamás libró un combate de boxeo como profesional.



"Se trata de dos atletas de clase mundial en los deportes de combate", dijo Attar.



"Sí, llegan desde diferentes disciplinas. Sí, va a haber reglas distintas, de modo que esto se limitará a dichas reglas, y lo entendemos. Pero no pienso que alguien pueda negar la capacidad de McGregor, su poder, su alcance... todos estos atributos que pondrá sobre la mesa".



Las casas de apuestas en Las Vegas dieron a Mayweather como favorito por 11-1 en cuanto se anunció la pelea, pactada a 12 asaltos y dentro de la categoría superwelter (154 libras o 69.85 kilogramos) en esa ciudad.



El combate se llevará a cabo en un ring de boxeo y con las reglas de ese mismo deporte. McGregor, astro de la UFC, tiene una foja de 21-3 en combates dentro de esa organización.



En noviembre, dio cuenta del estadounidense Eddie Álvarez. Pero nunca ha boxeado como profesional, si bien practicó el deporte de los puños en su adolescencia, y es reconocido por su estupendo golpeo.



"Floyd ha sido un asombroso boxeador técnico, en términos de su rapidez, su velocidad, su capacidad para entrar y eludir golpes", reconoció Attar. "pero el 26 de agosto, confío en la idea de que ello deberá cambiar, y él enfrentará a alguien con los atributos físicos para alcanzarlo y para dejar su récord en 49-1".



Attar comentó que Mayweather es quizás el mejor boxeador de la historia, "pero hay algunas cosas que no ha enfrentado antes, y Conor tiene esos... atributos y estrategias que lo distinguen".



"La combinación de estos dos estilos hará que Floyd encuentre lo que no ha visto con otros rivales, anteriores a Conor. Y en mi opinión, ello arrojará un resultado distinto", argumentó. "Confío más en la idea de que vamos a ser los ganadores, 49-1".