Niegan acceso a alcalde al evento del gobernador

Río Bravo, Tam.- Acompañado por síndicos y regidores el presidente municipal de Río Bravo Juan Diego Guajardo Anzaldúas, desistió de estar presente en lo que fue ayer la visita de trabajo del Gobernador del Estado luego de que como primer punto de intermedio estuvieron los estatales, quienes le comunicaron que no era bienvenido al evento que se desarrolló en la colonia Integración Familiar.



Fue uno de los elementos de la Policía Estatal quien le manifestó que solamente estaba acatando órdenes, y que por consiguiente no debía pasar al evento por que no fue requerido.



Sin embargo tanto el Edil como cuerpo de regidores lograron pasar a pie eludiendo la invitación de los estatales, pero metros más adelante se dio otro topón, pues ya venía de frente el delegado de Bienestar Social Juan González quien lo abordó solamente para recordarle que entendiera que no había sido invitado y que por lo tanto no debía asistir.