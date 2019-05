Niegan regreso de modelo económico

Cd. de México.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es imposible regresar en la actualidad al modelo económico de desarrollo estabilizador.



En el Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio del tabasqueño, las nuevas autoridades dicen que sería disparatado intentar un retorno de dicho modelo, aunque el Mandatario ha aplaudido en distintas ocasiones el esquema.



"Hoy, en 2019, el país y el mundo han cambiado mucho y en muchos sentidos sería imposible y hasta disparatado intentar un retorno a las estrategias del desarrollo estabilizador", señalaron en el documento.



"Esas estrategias atenuaron, pero no erradicaron la pobreza y la miseria y fueron obra de un régimen claramente antidemocrático", añadieron.



Como introducción al capítulo de Bienestar, aseveraron que el objetivo más importante para la Cuarta Transformación es que en 2024, la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar, y que todas las acciones de la administración, como la lucha contra la corrupción, la construcción de paz y los proyectos y programas, están orientados a ese propósito.



Para ello, indicaron que podría requerirse, como antes, de una fuerte presencia del sector público en la económica, sin embargo, advirtieron que el País vive una economía mundial abierta y que el grado de integración económica con Estados Unidos es mucho mayor que antes de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Detallaron que las crisis financieras en 1976 y de 1982 llevaron al colapso al modelo económico de desarrollo estabilizador, y culparon a los gobernantes posteriores de adoptar "un modelo económico neoliberal".



"Con la imposición de Carlos Salinas en la presidencia de la República, la receta fue aplicada de lleno y se inició el desastroso periodo que culminó en 2018 y que dejó una dolorosa herencia de pobreza multiplicada, desigualdad social, marginación, corrupción, deterioro institucional, pérdida de soberanía, inseguridad y violencia", expusieron.



En este sentido, sin especificar cuál, señalaron que el Gobierno federal impulsará una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar.



Afirmaron que en esa vía la participación de la sociedad será indispensable y no será excluido nadie.



"El Estado no será gestor de oportunidades, como se presentó la política social del régimen neoliberal, sino que será garante de derechos", puntualizaron.