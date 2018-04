Niegan pensión a discapacitado en el ISSSTE

Extrabajador del desaparecido Departamento de Tránsito del Estado, quien hace un par de años, perdiera la pierna derecha, lleva meses batallando, sin poder acceder a una pensión por el Instituto de Servicios y Seguridad Social para Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Cirilo López Mireles, exagente de Tránsito, dijo que hasta hoy, su suplicio no ha terminado, pues en las oficinas administrativas del ISSSTE, le dicen que no tiene derecho a pensión, no obstante, que desde 2001, que intentaron darlo de baja por rescisión de contrato, ha pagado las cuotas al instituto de forma bimestral.

"Me negaron la pensión, me dijeron que solo tengo derecho a servicio médico y curaciones, quiero ir a las juntas de conciliación, pero no sé quién me pueda asesorar, aunque dicen que ya cerraron las que están en Reynosa.

López dijo sentirse desesperado, pues desconoce sus derechos, pues solamente le niegan la pensión, pero ha pagado lo que le fue requerido por 17 años y ahora, solo le brindan servicio médico.

El entrevistado indicó que en Río Bravo, no hay una dependencia que asesore a los trabajadores o extrabajadores que cotizan en el ISSSTE, para despejar dudas sobre qué derechos tienen y cuáles no. Mientras tanto, no cesará en su afán de encontrar justicia.