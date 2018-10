Niegan que 'Panilo' aclare desaparición

Cd. Victoria, Tams.

El arresto del capo Petronilo Moreno Flores, alias Panilo, no ayudará a esclarecer casos de desapariciones a manos del crimen organizado porque el Gobierno no les ofrece nada a cambio, advirtió Geovanni Barrios, presidente de la organización Justicia Tamaulipas.

"En realidad no tenemos ninguna expectativa de que pueda proporcionar alguna información sobre los desaparecidos en la región", señaló.

Barrios advirtió que "El Panilo" enfrenta cargos por extorsión y no por desaparición forzada de persona o cualquier otro delito de delincuencia organizada.

El activista consideró que, de no ser investigado por otro delito, "El Panilo" no tiene por qué aportar información sobre delitos por los que no lo están investigando.

"Difícilmente pueden procesarlo por el delito de desaparición forzada porque el marco normativo está muy difícil poder comprobar que una persona fue la que realizó esa acción delictiva", aseveró.

El dirigente de Justicia Tamaulipas, un colectivo que lucha en pro de los familiares de desaparecidos, señaló que si no hay un incentivo de reducción de pena el procesado que tiene información no la aportará.

En julio pasado, la Procuraduría estatal ofreció 85 millones de pesos a quien proporcione información para localizar a 85 personas, 16 mujeres y 69 hombres, desaparecidas en su mayoría entre 2010 y 2015.

De acuerdo a los números del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Tamaulipas lidera el rubro de desapariciones en el País, y las 85 personas por las que se ofrece la recompensa apenas equivalen al 1.4 por ciento de los 5 mil 999 desaparecidos que hay en en la entidad.