Niegan a niña ir al baño y contrae fuerte infección

Padres de una menor de 6 años, estudiante del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia Almendros II, denunciaron que su hija fue diagnosticada con infección en vías urinarias, temperatura y molestias generales a raíz de varias anomalías que cometió el personal docente.

"Un día me la dejaron más de una hora encerrada en el baño, hasta la hora de la salida cuando yo fui por ella se pusieron a buscarla, la segunda ocasión me la dejaron sin comer porque se le olvidó darles su dinero y en la tercera ocasión no la dejaron salir al baño", dijo Rafael Argüelles Toto padre de la niña.

Luego de los problemas médicos y quejas de la menor, él acudió con la directora para pedirle una explicación de lo ocurrido, pero al no estar conforme con la atención le solicitó el historial educativo para cambiarla de plantel, pero no lo ha podido conseguir desde el pasado 26 de septiembre. "Nosotros tenemos un adeudo con ella de mil 800 pesos, ella está condicionando eso para darnos los papeles, no se nos hace justo pagarle después del gasto médico que hicimos por el error que cometieron aquí, a la niña aparte le hicimos examen, ellos tienen que darme sus papeles, mi hija no puede seguir sufriendo" mencionó María Angélica Chávez, madre de la estudiante.

Quien también aseguró que el día en que la menor se quedó sin comer fue reconocido por la directora como un error personal.

"La niña a la hora de la salida me dijo que tenía mucha hambre que no había comido nada, que no le habían dado dinero y cuando yo fui a reclamarle a la directora me dijo, ay es que se me olvido".

Piden la atención de las autoridades educativas para revisar cómo opera el plantel en el turno matutino.. "No somos los únicos inconformes, desde que inició el ciclo escolar han tenido muchos maestros, aveces duran uno o 2 días y se salen, otro problema es que la directora nunca está en el plantel, se niega a recibirnos".