Niegan ´luz barata´

Pese a que a nivel nacional diversas cámaras empresariales afirmaron tener un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para disminuir los costos en las tarifas de luz en comercios, domicilios particulares y fábricas, restauranteros de la ciudad siguen quejándose de los altos costos que tuvieron que pagar el bimestre pasado, en la mayoría de los casos los aumentos van en un 50, 60 y 70%.

"El recibo dice que tiene que pagarse antes del 8 de octubre, yo pagué la luz por temor a que me la cortaran porque sin ella no puedo usar ninguna maquina y muchos menos el aire, fueron 5 mil 200 pesos en comparación a los 2 mil que me llegaron en agosto".Denunció Gloria, dueña de una marisquería sobre el Bulevar Hidalgo.

En declaraciones pasadas, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en el estado anunció que la inconformidad llegaría a lo jurídico a través de un amparo colectivo contra la Comisión Reguladora de Energía, a quien atribuyen los aumentos.

La razón un cambio en la medición de "medio" a "alto" en los rangos de medición que en Tamaulipas llegó a más de 10 mil restaurantes.

Francisco Magallón, comerciante en la zona centro tiene desde hace 10 años, afirmó que nunca el recibo de electricidad había superado los más de 7 mil pesos. "La verdad si nos está pegando bastante porque hubo dinero que no teníamos contemplado gastar y que desafortunadamente se tuvo que invertir en eso".