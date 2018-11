Niegan ingreso a policía canino

Tampico, Tam.- Elementos de vigilancia del Centro Comercial Altama negaron el acceso a un oficial canino a sus instalaciones, pese a que estos perros sirven para detectar explosivos y drogas.

El can pertenece a la Policía Estatal y forma parte del operativo de vigilancia que se implementó para reguardar a la ciudadanía este fin de semana o Buen Fin.

Francisco Leopoldo López, coordinador de la corporación estatal en Tampico explicó que aunque el canino complementa las acciones de vigilancia durante la campaña comercial Buen Fin al ser un policía, que se aboca a la búsqueda de explosivos, se le impidió entrar al inmueble.

"Lo que es en Altama, no sé por qué, es un policía el can... Nos topamos con eso, no le permitieron la entrada", refirió el jefe policiaco.

Señaló que se trata de un pastor alemán de tres años de edad, debidamente entrenado y capacitado.

Refirió que las políticas de la empresa Altama, impiden que este tipo de canes ingresen, a pesar de ser necesario para efectuar una revisión exhaustiva que dé la garantía a locatarios y clientes.