Niegan información sobre arribo de libros

Valle Hermoso, Tam.- La jefa del Centro Regional para el Desarrollo Educativo, maestra Graciela Torres Gutiérrez, impide que los empleados de su dependencia, brinden algún tipo de información en cuanto la llegada de los libros de texto gratuito a esta ciudad.

Se sabe que han llegado más de 50 mil libros de texto gratuitos y que están ubicados en algunas bodegas privadas de la localidad, sin embargo, ningún empleado del Crede pueda dar información al respecto, pues la jefa se los ha impedido y asegura que solo ella pueda dar declaraciones a los medios.

"No puedo brindarte información, no me dejan, solo la jefa pueda brindar información", dijo el encargado del resguardo de los libros de texto gratuito en la ciudad, quien se identificó como Roberto.

La maestra "Chela", como muchos le conocen, se ha caracterizado por su intento de politizar cualquier acción emprendida por las autoridades, es decir, ha buscado brillar solo ella con algún afán político, sin permitir que los empleados de la dependencia puedan solo brindar la información básica de lo que se ha estado realizando en su departamento.