Niegan haber ofrecido trabajo por sexo

Ciudad de México

El abogado de Harvey Weinstein negó que el productor haya dicho que ofreció trabajos actorales por sexo, como se registra en un artículo publicado el viernes en el sitio web estadounidense Spectator, informó The Hollywood Reporter.

El columnista Panagiotis ´Taki´ Theodoracopulos tituló la publicación citando a Weinstein: "Ofrecí papeles a cambio de sexo, pero eso hacían y siguen haciendo todos".

Ben Brafman, abogado del múltiples veces acusado de acoso y abuso sexual, dijo que estuvo presente en la reunión entre el periodista y Weinstein y que éste no tocó el tema.

"Estuve presente en la conversación; eso no fue una entrevista, fue una reunión social entre viejo amigos. Harvey y Taki no discutieron el caso, yo no podría permitirlo. Ellos hablaron acerca del viejo Hollywood y lo contrastaron con la cultura europea.

"Pienso que Taki miró a Harvey bajo esa luz más antigua. El señor Weinstein nunca dijo nada acerca de intercambiar papeles en películas por favores sexuales. Tienen mi palabra de que Harvey no dijo eso", declaró Brafman en un comunicado.