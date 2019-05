Niegan ´focos rojos´ para este domingo. Insisten todo marcha bien

Tenemos un operativo de campo muy importante con los capacitadores asistentes que ellos nos van a empezar a dar los reportes . Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva del INE

Cd. Victoria, Tam.- A menos de una semana para la jornada electoral del dos de junio, la vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Olga Alicia Castro Ramírez, descartó que se cuente con focos rojos que pongan en duda el desarrollo pacífico del día de las, no obstante, recordó que el clima de inseguridad en la entidad amerita que sean tomadas medidas preventivas.

"No es que nosotros digamos que el Estado de Tamaulipas es cien por ciento seguro o inseguro, creo que esa calidad a nosotros no nos corresponde señalarlo", y agregó, "pero la inseguridad no ha impedido que llevemos a cabo nuestros trabajos, es decir, no tenemos ninguna amenaza de no instalación de casilla por ninguna causa, tampoco por inseguridad".

La maestra Castro Ramírez dijo que entre marzo y mayo han sido visitados más de 300 mil ciudadanos tamaulipecos quienes resultaron insaculados para participar como funcionarios de casilla el día de la elección, no obstante, solamente participarán 18 mil 724 como presidentes, secretarios y escrutadores de casilla y catorce mil 043 más como suplentes.

"Vamos a empezar a las 7:30 de la mañana, nos instalamos todos los consejos del Instituto Nacional Electoral a las siete de la mañana y a partir de esa hora vamos a empezar a recibir reportes, tenemos un operativo de campo muy importante con los capacitadores asistentes que ellos nos van a empezar a dar los reportes".