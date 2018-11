Niegan ayuda a ama de casa que perdió vivienda

Río Bravo, Tam.- Ama de casa que perdiera su vivienda en la colonia Invasión 2000 y que por su condición y la salud de su madre, le impide laborar formalmente, se quedó esperando varios años.

María de Jesús Grimaldo recordó que "me quemaron la casita donde yo vivía, pero nunca tuve respuesta, solamente me dijeron en la administración del señor Rogelio que me iban a hacer mi casa, igual en Manos Juntas y Juan Diego Guajardo, que me iban a hacer mi casa y nunca me hicieron nada, y pues la verdad, yo no tengo los recursos ni nada para hacerla ni para construirla porque soy sola, soy viuda", lamentó.

Sobre si ella podría edificarla, dijo que "no tengo la economía" y actualmente vive de "huésped" en la casa de su madre, a quien por azares del destino, ahora cuida por estar afectada en su salud en la vivienda de su progenitora en la colonia Solidaridad.

Su modesta vivienda, se encontraba en calle Coahuila sur, lote número 50, en donde tras la conflagración, perdió vivienda y pertenencias, por lo que a falta de empleo y el deber de cuidar a su madre discapacitada, le han impedido volver a su propiedad.

"Tengo sentimientos encontrados, pues en ese tiempo, no tuve ningún apoyo", pues dijo sólo recibió "promesas".