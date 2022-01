Niegan atención a una contagiada

Al acudir, su sorpresa fue que le negaron la atención, y le recomendaron que se atendiera en un hospital particular.

La mujer responde al nombre de Alma Sobrevilla

Señaló que ella cuenta con atención en dicho hospital pues si esposo es trabajador de Petróleos Mexicanos y el cual, no le están respetando.

"Yo me siento mal. Mi esposo trabaja en Ciudad del Carmen. No tengo que ir a un particular a gastar mi dinero, si yo tengo una atención de Pemex, por eso estamos como estamos, porque la gente no se queja. Hay más casos, pero no sé quejan", sentenció por último.