Niegan amnistía a Edil ligado al narco

Cd. de México.

El Edil electo de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, preso por presuntos nexos con la organización delictiva "Los Rojos", no fue considerado en el programa de amnistía del Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció Erick Flores, delegado del Gobierno federal en Morelos.

En una reunión de seguridad celebrada este martes en Cuernavaca, el delegado, aclaró que Miranda está preso, entre otros delitos, por delincuencia organizada, por lo que no es considerado un preso político.



Miranda Gallegos, ex Alcalde de Amacuzac, se postuló de nuevo al cargo por el PT-PES-Morena, y resultó triunfador.



El Edil cabildeó su liberación de un penal federal con la senadora Nestora Salgado y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló desde diciembre el Alcalde suplente electo, Ramiro Iturbe.



Miranda ganó los comicios de julio pasado con el 57.3 por ciento de los votos a pesar de estar encarcelado por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.



El pasado 6 de mayo, agentes federales cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por un juez federal contra Miranda Gallegos, por lo que ya no realizó actividades de campaña.



Los petistas pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para que Miranda sea liberado de un penal federal en Durango.



En distintos pronunciamientos acusaron que la captura y encarcelamiento de Miranda Gallegos, se trata de una venganza política.