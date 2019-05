Niegan alza de muertes por "13 Reasons Why"

Cd. de México.- Brian Yorkey, creador de 13 Reasons Why, se mostró en contra de las afirmaciones de que la serie haya provocado un aumento en la tasa de adolescentes y jóvenes que atentaron contra su vida.

En una columna para The Hollywood Reporter en la que Yorkey trabajó junto a la psiquiatra de la serie, Rebecca Hedrick, el creativo abordó el impacto positivo que la producción ha tenido en el público joven.

"Con sus descripciones inquebrantables del dolor que pueden atravesar los adolescentes: la ansiedad, el acoso escolar, agresiones, depresión y suicidio, (la serie) ayudó a eliminar los estigmas que los jóvenes experimentan cada vez más al crecer hoy en día", escribió Yorkey.

El mes pasado salió a la luz un estudio que demostraba que se incrementaron los casos de muchachos de entre 10 y 17 años que se quitaron la vida luego de que Netflix lanzara la primera temporada de la serie.

Aunque el estudio no afirmó que 13 Reasons Why fuera la causante del problema, sí invitó a niños y adolescentes a no ver el programa.

El dramaturgo escribió que su objetivo con el proyecto era adaptar los problemas que se abordan en el libro homónimo de Jay Asher para, así, ayudar a los espectadores a entender que no están solos y que no tienen por qué sufrir en secreto.

"Al igual que con el libro, hemos escuchado de personas de todo el mundo que la serie les dio el coraje de hablar sobre los problemas que habían tenido para discutir sus problemáticas, incluso con sus propias familias", agregó Yorkey.

"Otra historia mostró que al ver 13 Reasons Why los estudiantes universitarios comprendieron mejor el suicidio pero no aumentaron los pensamientos o el comportamiento suicida".

El creativo afirmó que la evidencia de varios estudios respecto a la serie demostraba que ésta en realidad alentaba a la gente que estaba luchando para buscar ayuda.

"13 Reasons Why no es el primer programa que aborda estos temas difíciles, ni tampoco es el primero en ser gráfico en su narración. Pero creemos que fue la manera honesta e inexorable en que el programa observó el bullying, las violaciones y el suicidio que ayudaron a que el mundo hablara, y para mejor", se lee en el texto.