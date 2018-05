Niegan a abuela Seguro Popular. Falta de acta de nacimiento la condena

Río Bravo, Tam.- Una abuela oriunda del Estado de San Luis Potosí sufre por la falta de servicios de salud públicos, pues las veces que ha intentando inscribirse en el Seguro Popular, ha sido rechazada.

Se trata de Modesta Vega Venegas, de 65 años, residente de calle Coahuila sur 141, colonia Ferrocarril IV, quien padece un mal aún no diagnosticado, que le impide caminar correctamente, pues dice no tener fuerza en sus piernas.

"Mis piernas no responden", dijo al ser entrevistada, "no he podido ir al doctor, pues no tengo registro, mis papás nunca me registraron, ya pedí los papeles y me dijeron que no hay nada", refirió la nativa de Villa de Arteaga, quien mediante un víacrucis de dependencia en dependencia, consiguió la donación de un andador que le ayude a desplazarse con mayor rapidez y seguridad.

Hizo un llamado para que los hospitales de gobierno presten servicios médicos a los adultos mayores que como ella, no tienen registro o acta de nacimiento, lo que los condena a ver cómo su salud se deteriora día a día, sin que ninguna autoridad del ramo la ayude.

IMPIDEN. Por falta de registro, abuela no ha podido recibir atención médica del Seguro Popular.