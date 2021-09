Niegan a Robles salir de prisión

Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, resolvió que no puede pronunciarse sobre este alegato de la derogación, porque el juez del proceso no hizo un análisis sobre si el delito aún está considerado en la norma vigente.

"Son inoperantes esos conceptos de violación, porque no atacan de manera frontal los motivos y fundamentos que expresó el juez responsable en la resolución combatida, por lo que este juzgador de amparo está legalmente imposibilitado para resolver dichos conceptos, en tanto que no fueron analizados por el juez del proceso", dice. La defensa de la ex titular de la Sedatu y la Sedesol en el sexenio pasado presentó un recurso de revisión contra la negativa de amparo, mismo que resolverá en última instancia el Noveno Tribunal Colegiado Penal en esta capital.

El 26 de octubre de 2020 la defensa de Robles planteó en una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur que el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el cual fue vinculada a proceso, ya no estaba vigente.

Expuso que la presunta omisión que le imputan ante los desvíos de sus subordinados por más de 5 mil millones de pesos, implica un incumplimiento con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y que esta norma, publicada en marzo de 2006, precisa en su segundo artículo transitorio que todas las disposiciones que se opongan a sus lineamientos quedarán derogadas; al mismo tiempo, en su artículo 114, refiere el ilícito atribuido a Robles. Por eso Robles pidió en una audiencia celebrada desde hace 11 meses sobreseer el proceso, es decir, cancelarlo ante la inexistencia de delito para, de esta manera, conseguir su salida de prisión.

Sin embargo, en esa diligencia el juez de control Ganther Alejandro Villar Cevallos rechazó la petición. La ex funcionaria de Enrique Peña Nieto presentó un amparo contra ese fallo de Villar Cevallos, pero ahora le ha sido negado. El juez Mejía Ojeda negó la protección de la justicia a Robles porque cuando en octubre de 2020 el juez de control rechazó sobreseer el caso, no tomó esa decisión con base en un estudio de los argumentos de la defensa, razón por la que no puede resolver en el amparo sobre algo de lo que no existe un pronunciamiento. "El Juez de Distrito Especializado no resolvió ninguna de las cuestiones referidas por la parte quejosa, es decir, la libertad, el delito de falta de taxatividad, la acusación falta de técnica y un delito derogado", dice Mejía en el fallo del amparo. "Sólo determinó que... la solicitud de sobreseimiento de la causa era procedente pero infundada, en tanto que los argumentos que la sustentaban ya existían antes del dictado del auto de vinculación a proceso de la imputada, por lo que resultaba improcedente su análisis".

Robles fue vinculada a proceso el 13 de agosto de 2019 y desde entonces permanece en prisión. La ex funcionaria ya tuvo una audiencia intermedia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió imponerle 21 años de cárcel y el pago de una reparación del daño por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. Debido a una suspensión definitiva, el juicio todavía no puede ser iniciado. No es la primera vez que la ex funcionaria busca dejar la prisión. Mediante distintos mecanismos y recursos lo ha intentado varias veces, pero hasta ahora todos han sido negados, por lo que permanece internada en el Penal de Santa Martha Acatitla.