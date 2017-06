Niega Jeff Sessions reunión con embajador ruso

NOTICIAS RELACIONADAS Procurador de Estados Unidos testifica sobre sus contactos con Rusia

WASHINGTON, D.C.— El secretario de Justicia Jeff Sessions negó airadamente el martes que tuviera alguna reunión secreta con el embajador ruso o conversaciones con funcionarios rusos sobre las elecciones de Estados Unidos. También prometió defender su honor “contra acusaciones insidiosas y falsas”.

Durante una audiencia en el Senado, Session dijo que era una “mentira detestable y espantosa” insinuar que participó o que estuvo al tanto de alguna colusión entre Rusia y la campaña de Trump.

En su comparecencia ante ex homólogos, Sessions también contradijo una declaración que hizo el ex director del FBI James Comey ante la misma comisión la semana pasada. Comey dijo que, tras un encuentro con el presidente Donald Trump en el que dijo que el mandatario lo presionó para cerrar una investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional, le “imploró” a Sessions que se asegurara que nunca se quedara a solas con el presidente de nuevo, pero que Sessions no respondió.

“No recuerda esto, pero le respondí acordando que el FBI y el Departamento de Justicia necesitaban seguir con atención la política de la dependencia” en lo referente a los contactos con la Casa Blanca, afirmó Sessions en la audiencia.