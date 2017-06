Niega Humberto Moreira nexo con capo

Saltillo, México.- El ex Gobernador Humberto Moreira reiteró no tener relación con el narcotraficante y líder de los Zetas en Piedras Negras, Marciano Millán Vázquez, condenado a siete cadenas perpetuas en Estados Unidos por el asesinato de al menos 300 personas en la región norte de Coahuila.

Moreira calificó como falso haber recibido, en su calidad de Gobernador de Coahuila, sobornos de parte de los Zetas.



"No he tenido, ni tengo, ni tendré ningún tipo de relación con un cartel de narcotraficantes que además de ser unos delincuentes sin escrúpulos fueron responsables del asesinato de mi hijo", manifestó Humberto Moreira en un comunicado de prensa.



El también ex presidente del PRI se refirió a las declaraciones de Rodrigo Humberto Uribe Tapia ante la corte federal de San Antonio, en relación a la condena de Millán.



"En algunos medios de comunicación y que dice: 'aseguró que el dinero iba directo a las manos de Humberto Moreira, con el cual los Zetas habían llegado a un acuerdo'. Manifiesto rotundamente que son falsas como ya puse de manifiesto de fecha 7 de julio 2016", afirmó.



"Es inaceptable que se vincule de continuo mi nombre a tan terribles hechos sin más 'prueba' que la palabra, absolutamente descalificada por los hechos, de un criminal que ha intentado por todos los medios pactar una condena más benévola para sus acciones delictivas".



Moreira repitió que Uribe Tapia participó en el talk show de la cadena estadounidense Telemundo "Caso Cerrado".



"Hace ya un año que se me intenta ligar a estos hechos y esas personas a las que se está juzgando en Estados Unidos, pero al contrario de quienes me difaman, yo sí tengo demostrada mi inocencia.



"Ante tal situación emprenderé las acciones legales pertinentes", sostuvo.