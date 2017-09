Niega Gobernador de Nuevo León desvíos para su suegra

Monterrey, México.- El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez negó que las despensas que regala su suegra en sus actos de promoción como aspirante a la Alcaldía de Santa Catarina sean del DIF, pero anunció que pedirá una investigación a la Contraloría estatal.



Según "El Bronco", si hay algo ilegal, su suegra María Teresa Martínez irá a la cárcel.



"Deberías preguntarle a ella, porque yo no me meto con mi suegra para nada, si no, luego me va de la tostada", expuso.



"Yo no respondo por nadie, ni meto las manos a la lumbre por nadie de mi familia; si alguien de mi familia está haciendo mal uso de su influencia, pues yo castigaré a quien se crea. Todo el Gabinete tiene instrucciones de que no le hagan caso a nadie de mis familiares, así sea mi mamá", comentó.



"Si hay mal uso, ustedes verán las consecuencias, y, si no, también te lo diré. Si se las dieron a mi suegra, mi suegra tiene que ir al bote por andar recibiendo lo que no debe".



Sin embargo, a pregunta expresa, Rodríguez dijo que las despensas que entrega su suegra no son del DIF, aunque tengan el mismo tipo de artículos.



Sobre las despensas que EL NORTE documentó que salieron del DIF a una bodega particular en Santa Catarina, el Gobernador afirmó que eran para una de siete asociaciones civiles a las que el Gobierno apoya por su trabajo comunitario, y que suman 110 en todo el Estado.



En ese caso, sostuvo, eran para Fundación Delfines, cuyo represente es Ángel Tapia.