Niega Aurelio Nuño su salida de la SEP

"Puro chisme. No crean lo que luego leen. Yo estoy trabajando en lo que me toca, muy contento (...) Yo lo que les diría es no crean ni chismes ni especulaciones", respondió el funcionario al ser cuestionado sobre su posible salida de la SEP.



En un recorrido por la escuela Francisco Gabilondo Soler, de la Colonia Alpes, expuso que para el próximo ciclo escolar, que iniciará el 21 de agosto, operarán tres calendarios escolares para el nivel básico.



Los calendarios serán de 185 días, 195 para alumnos y 200 para escuelas normales del País.



En caso del calendario de 195 días se utilizarán cinco días para la capacitación de maestros sobre el nuevo modelo educativo que entrará en vigor el próximo año.

Nuño Mayer sostuvo que los planes y programas del nuevo modelo educativo estarán listos en julio para realizar los nuevos libros de texto.



Aunado a esto, en julio también darán a conocer los resultados de la auditoría a la nómina magisterial para saber el número de maestros y las plazas que se tienen frente a grupo.



En cuestión de la evaluación a maestros, el funcionario afirmó que ya se evaluó un tercio de docentes de Oaxaca, Chiapas y Michoacán.



Agregó que la evaluación que se pretende realizar en noviembre busca la capacitación de 150 mil profesores de manera voluntaria y de no contar con ese número la harán de manera obligatoria.



El funcionario visitó esta escuela para inaugurar las obras que se realizaron con el Programa Escuelas al CIEN, en las que se invirtieron 2 millones 800 mil pesos.



Las obras remodeladas en este plantel fueron los baños, impermeabilización de la azotea, remodelación del patio central, la fachada y el acceso principal.