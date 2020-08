Niega Videgaray señalamientos en su contra

El exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, negó los señalamientos en su contra lanzados por Emilio Lozoya y advirtió que no permitirá que se le difame como "venganza a política".

En un posicionamiento, publicado en su cuenta de Twitter, el también excanciller anunció que responderá a la denuncia de Lozoya por la vía jurídica.

"He decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión política pública y por ello hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y a todos los temas de coyuntura nacional", dijo.

"Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza política se me difame y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes".

En el escrito, Videgaray sostiene que Lozoya es responsable de las irregularidades que se le imputan desde la Fiscalía General de la República (FGR), en las que terminó involucrando hasta a su familia.