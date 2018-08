Niega usar voz falsa

Ciudad de México

Sony negó haber afirmado en una audiencia a principios de esta semana que grabó tres canciones de Michael Jackson para el álbum póstumo Michael con voces principales que no eran la suya, reportó Variety.

"Nadie admitió que Michael Jackson no cantó las canciones. La audiencia de este martes fue sobre si la primera enmienda protege a Sony Music, y no hubo ningún fallo sobre el tema de quién es la voz de las grabaciones", dijo Zia Modabber, representante de Sony Music y de Jackson a través de Katten Muchin Rosenman LLP.

HIPOTÉTICA

De acuerdo con fuentes, las personas que asistieron a la audiencia se apropiaron de una declaración de un abogado de las propiedades de Jackson en la que habló de manera hipotética sobre si los sencillos contienen la voz del músico.

"Breaking News", "Monster" y "Keep Your Head Up" son las canciones involucradas, las cuales pertenecen al primer álbum de un acuerdo de diez que se lanzarían en los siguientes siete años a partir de 2010, de los cuales sólo han salido dos: Michael y Xscape.

Howard Weitzman, un abogado de la herencia de Jackson, dio a conocer una declaración en la que citó a varios ingenieros, músicos, directores vocales, ejecutivos y musicólogos que concluyeron que las voces eran de Jackson.