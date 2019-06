Niega triángulo amoroso

Ciudad de México

Si bien Frida Sofía ha ventilado en sus redes sociales desde hace varias semanas el distanciamiento que tiene del clan Pinal, e incluso ha acusado a su mamá, Alejandra Guzmán, de haberle dado entrada a su ex novio, ahora la cantante rompió el silencio.

En entrevista, Ale deja en claro que no forma parte de ningún triángulo amoroso, y que si Christian Estrada, ex de su hija, se acercó a ella, fue para pedirle ayuda para Frida, a quien siente confundida y necesitada de consejos.

TIEMPO AL TIEMPO

La rockera aseguró que dará tiempo al tiempo para que las cosas se calmen. Ella, como mamá, sentenció, espera una reconciliación.

"Pues es sangre de mi sangre... pero que no se le olviden todas las cosas buenas, que no se olviden todas las cosas de dónde yo la he sacado, porque yo la he sacado adelante en muchas cosas y con mucho amor. Y lo vuelvo a hacer otra vez.

"Todos tenemos broncas y más con los hijos millennials, porque están buenos para decir, para pedir y juzgar, pero pásenle... ¡Pásenle a la chinga... para que vean que no es fácil!", manifestó la intérprete.

DURA SITUACIÓN

La rockera admitió que ha sido muy duro para ella lidiar con la distancia que antepone Frida Sofía, pero la entiende porque, en el pasado, ella también le reprochó algunas cosas a su mamá (Silvia Pinal) y hasta usó la música para ello.

"Yo también lo hice y escribí una canción que se llamaba 'Bye Mamá' y la dejé ahí. El chiste es que toda esa energía la convierta en algo bueno, como las cochinas que hacen una perla de la mierda. Ojalá ella haga una perla de tanta mierda.

"Como mamá, estoy un poco dolida, pero sé que es una etapa que va a pasar. Entiendo, yo también le reclamé muchas cosas a mi madre, pero yo estaba muy chavita, tenía 17 años cuando me fui de la casa y empecé a trabajar a los 18", recordó.