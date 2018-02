Niega TEPJF tenga pleito con el INE

Cd. de México

En medio de la polémica sobre la agilidad con la que se darán los resultados preliminares y el conteo rápido el día de la elección, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó estar confrontada con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, aunque rechazó un pleito entre ambas instituciones, la Magistrada Presidenta, Janine Otálora, señaló, sin aludir de forma directa a los consejeros del INE, quienes han acusado al Tribunal de favorecer la inestabilidad política, que es necesario que las autoridades electorales envíen mensajes a la ciudadanía de que el proceso se llevará en paz, orden y tranquilidad.

En los últimos días consejeros y magistrados han intercambiado críticas, reproches y acusaciones respecto a la decisión del Tribunal de modificar el método de escrutinio del voto aprobado por el INE, con el cual se buscaba dar el resultado del conteo rápido a las 23:00 horas del 1 de julio y agilizar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Incluso, desde el Pleno de la Sala Superior, el Magistrado José Luis Vargas minimizó la semana pasada, sin referirse directamente por su nombre, los argumentos del consejero presidente Lorenzo Córdova, quien ha manifestado en distintas ocasiones que conocer los resultados la noche de la jornada electoral evitará la inestabilidad política del País.

Por otra parte, los consejeros aprovecharon una sesión del Consejo Nacional realizada anteayer para arremeter en contra de los magistrados, a quienes acusaron de abrirle la puerta a la especulación, la incertidumbre, la autoproclamación de victorias, e incluso la inestabilidad política y económica.

El miércoles pasado, la Sala Superior revocó el método aprobado por el INE que buscaba agilizar el conteo de votos de las elecciones presidenciales, pues consideró que dicho mecanismo, que contemplaba la apertura previa de las urnas para identificar las boletas depositadas incorrectamente, excedió las facultades legales del organismo y transgredía los principios de reserva de ley, certeza y seguridad jurídica.

En un comunicado enviado esta tarde, la Magistrada presidenta reiteró que el método del escrutinio de las boletas electorales aprobado por el árbitro electoral iba a garantizar la certeza de los resultados de la jornada electoral.

Pese a ello, externó su confianza de que el INE encontrará otra forma de acelerar los resultados, pero de manera que permita equilibrar el derecho de los ciudadanos de conocer los resultados y el principio de la certeza y autenticidad de la votación emitida.

“Sabemos que el tema de las urnas en la casilla, el día de la jornada electoral, es el fantasma que tenemos en nuestras elecciones”, dijo Otálora.

Ayer, el consejero presidente advirtió que, además de un posible retraso del conteo rápido, el PREP tendrá un avance de sólo el 12 por ciento a la medianoche del día de la jornada, en lugar de un 60 a 70 por ciento.

“(Eso) no le sirve a la ciudadanía, no le sirve al País, no le sirve a la paz pública, no le sirve a la estabilidad política, no le sirve a la estabilidad financiera”, reiteró Córdova.

La semana pasada, el Magistrado Vargas cuestionó esos argumentos, que han sido esgrimidos en distintas ocasiones por Córdova.

“Se ha dicho recientemente, ¿qué sucedería si no hay resultados electorales a las 10:00 u 11:00 de la noche? Bueno se ha dicho que el País se podría poner en llamas”, mencionó.