Niega subdelegada caso de nepotismo

Altamira, Tam.- Pese a que fue denunciada ante Secretaría de la Función Pública por nepotismo, ya que al menos tiene a su hija y sobrina en la nómina de Bienestar Social Federal, la Sub delegada de esta dependencia, dijo que no se trata de nepotismo, toda vez que aseguró que su hija y sobrina están trabajando como cualquier otro Servidor de la Nación.

Elizabeth Cruz Hernández, al ser entrevistada en el modulo de vacunación AntiCovid para personas mayores de 50 años, señaló también, que no existe una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República, y al contrario, fue ella quien denunció ante esa instancia, pero sin mencionar sobre qué caso e el cual dijo que no podía dar más detalles de su proceso legal para no entorpecer la investigación.