Niega romance con Osorio

Laura Vignatti negó mantener una relación sentimental con el productor Juan Osorio.

Luego de los rumores que surgieron en torno a un posible romance, la actriz aclaró la situación.

"Llevan tres años diciendo lo mismo y no hay una foto que lo sustente ni nada. Hasta me dijeron que ya me había casado y con un vestido de 300 pesos y que tenía un hijo.

"No hay tal relación (amorosa)", afirmó Vignatti.