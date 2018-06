Niega romance con Kuno Becker

En entrevista para Televisa Espectáculos, la actriz aclaró los rumores y aseguró que continúa soltera.



"Nos queremos mucho, estamos trabajando en muchos proyectos juntos pero no, somos buenos amigos y ahorita no tengo novio y no tengo tiempo para tener novio hasta que no esté de fijo en México, ya habrá tiempo para volver a los temas amorosos".



Explicó que frecuenta mucho a Kuno porque tienen varios proyectos en común más allá de su faceta como actores.



"Estamos haciendo otros planes de la mano, me verán muchas veces con él porque somos muy buenos amigos y tenemos proyectos entre manos; estamos locos y siempre estamos creando cosas", aseguró.



Sherlyn también adelantó que dentro de poco tiempo regresará a los foros de Televisa con sorpresas.