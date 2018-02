Niega Priebus que Trump quisiera despedir a Mueller

WASHINGTON— El ex jefe de despacho de la Casa Blanca dijo el domingo que nunca sintió que el presidente Donald Trump quisiera despedir al fiscal especial Robert Mueller, quien investiga posibles lazos de la campaña de Trump con Rusia.

Reince Priebus dijo el domingo en el programa "Meet the Press" de NBC que Trump estaba inquieto por lo que veía como conflictos de interés de Mueller. Pero Priebus rechazó un informe de The New York Times según el cual el mandatario ordenó despedir a Mueller en junio pasado pero se retractó después de que el principal abogado de la Casa Blanca amenazó con renunciar.

Trump despidió a Priebus a fines de julio.

Priebus dijo que nunca escuchó "la idea o el concepto" de que Mueller necesitaba ser despedido. Dice que sabría la diferencia "entre una situación de nivel 10" y "qué era la realidad". Agregó que el informe del Times “no era la realidad”.

En tanto, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes criticó la publicación de un memorando del Congreso que alega abusos de la vigilancia del FBI en la investigación rusa.

Adam Schiff considera que el memorando de cuatro páginas del presidente del comité, Devin Nunes, no es más que “un intento de difamación". El demócrata de California dijo el domingo en el programa "This Week" de la ABC que solicitó que el comité primero cuestione al FBI y revise los materiales de apoyo antes de publicar el memorando, pero los republicanos se negaron.