Niega ´Piojo´ que Ménez será baja

Ciudad de México

El delantero francés, Jérémy Ménez, no fue convocado para el partido contra Santos, situación que a decir de Miguel Herrera no implica que su salida esté cantada.

"Desafortunadamente en su mejor momento pasó una lesión muy fuerte, le costó trabajo recuperarse, ha sido lo que ha pasado en la evolución de Jérémy. No es que nos hayamos equivocado en la contratación, él atravesaba un buen momento y vino una lesión que lo dejó al margen.

"Y después los jugadores que traes y con quienes estás completando el equipo son de gran nivel y están luchando y haciendo su trabajo para estar primero dentro de los 18 y por supuesto dentro de los 11, bajo esa circunstancia él también entiende eso, esa lesión vino a dar el traste con lo que pretendía en México.

"No lo veo fuera, hasta que no acabe el torneo me voy a sentar con Santiago (Baños) y analizar", expresó el "Piojo" tras la práctica del América.

Señaló que uno de sus problemas es que Jérémy Ménez es extranjero.

"Tengo 10 y debo elegir nueve, debe aceptar lo que uno decide, y debe trabajar como lo ha hecho para decir 'estoy listo si me necesitas'", manifestó.