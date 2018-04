Niega Meade bajarse de contienda

Tapachula, México.- José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, negó que vaya a dejar la contienda.

Andrés Manuel dice que lo van a bajar, ¿se va a bajar?, se le preguntó.

"No, no, no", atajó Meade desde una camioneta blanca en la que se retiró del encuentro masivo que encabezó en esta ciudad.

"Andrés Manuel dice que va ganar y va a perder", lanzó el abanderado presidencial.

Antes, desde el templete donde acompañó el arranque de campaña por la Gubernatura de Chiapas del candidato de la Coalición Todos por Chiapas (PRI, PVEM, Panal, Chiapas Unido y Mover a Chiapas) Roberto Albores Gleason, Meade sostuvo que seguirá trabajando.

"No nos asustan los retos, no nos vamos a rajar. Vamos a sudar la camiseta de aquí al primero de julio" arengó.

El abanderado local logró llenar con acarreo en colectivos y camionetas la zona ganadera de la Feria Mesoamericana de Tapachula, donde se realizó el acto proselitista.

Quien por momentos arrancó más aplausos fue el Gobernador Manuel Velasco, quien hizo su entrada como si estuviera en campaña.

Caminó saludando a la gente, tomándose fotos y trepándose a escalinatas y barandales.

Desde la frontera sur, Meade ofreció que, de llegar a la Presidencia, dará su apoyo al que considera también será Gobernador de Chiapas, Albores Gleason.

Sin embargo, para ganar, pidió a los simpatizantes apoyarlo convenciendo a los vecinos y amigos.