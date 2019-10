Niega MC beneficiar a Gustavo Cárdenas

NOTICIAS RELACIONADAS Cárdenas saca jugo a MC. Reciben sus negocios presupuesto de dicho partido

Cd. Victoria, Tam.- Esta semana circularon en redes sociales y en diversos medios de comunicación una serie de cheques emitidos por el partido Movimiento Ciudadano a favor de empresas como Japalma SA de CV, Compañía Propietaria de Hoteles S de RL de CV, y Hotel Las Fuentes de Victoria, propiedad del coordinador estatal de ese partido, Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

"Esos cheques son de cuando se ha dado un servicio, se da el servicio y punto; yo no ando más que... a veces no hay crédito y se les da, pero también hay muchos cheques que se les dieron a otros hoteles y a otras empresas y no hay ningún interés de enriquecerse, lo he hecho toda la vida", aseguró el político y empresario matamorense pero avecindado en Ciudad Victoria desde hace ya varias décadas.

En un comunicado emitido por el Comité Estatal de Movimiento Ciudadano se rechazó que en la práctica se haya beneficiado a las empresas del varias veces candidato a gobernador.

"En el 2019 no tenemos presupuesto asignado con estos proveedores; aclaramos también que las inversiones para salones de hoteles y gasolina se han hecho a distintos proveedores no siendo aquellos señalados ni exclusivos ni los más importantes", refiere el comunicado.

La carta publicada en la cuenta oficial de Twitter del partido naranja, @MovCiudadanoTam, se describe que el 2.92 por ciento del presupuesto del partido fue contratado con empresas de Cárdenas Gutiérrez en 2015; bajando al 0.81 por ciento para 2016; mientras que los años siguientes este se redujo al 0.01 por ciento en 2017; y 0.11 por ciento en 2018.

"Llama primeramente la atención que los cheques señalados sean de los años 2015 y 2016, no encontrando en 2017, 18 y lo que va de 19 motivos de señalamiento ya que Movimiento Ciudadano ha diversificado el uso de recursos y realiza las actividades que le corresponden en gran variedad de locaciones a lo largo y ancho del Estado´.

Yo no tengo ningún problema, el problema es que nadie les da crédito, el problema es que el partido requiere de mucho recurso y hay muchos eventos que no se cobraron . Gustavo Cárdenas Gutiérrez, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano

Gustavo Cárdenas aseguró que la publicación de dichos documentos corresponde a una guerra sucia en su contra; "si fuera mentira que se investigue, yo no tengo ningún problema, el problema es que nadie les da crédito, el problema es que el partido requiere de mucho recurso y hay muchos eventos que no se cobraron", afirmó.