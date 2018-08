Niega ´Maza´ ser un pecho frío

Puebla, Puebla.- Francisco Javier Rodríguez, quien en varias ocasiones ha sido criticado por los aficionados debido a la poca intensidad que muestra en los encuentros, aseguró que defiende a muerte a los Lobos BUAP.

"Sé que me podré equivocar, pero nunca bajaré los brazos, siempre me he tirado de cabeza por defender a mis compañeros, a mi equipo y al equipo que pertenezco", expresó el capitán.