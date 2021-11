Niega Lyn May enemistad con Carmen Salinas

"No hay problemas, entre ella y yo, son cosas del show, andamos en esto y nos hacemos promoción de esta manera, pero ella y yo sabemos que nos queremos, toda la vida, yo empecé a trabajar con ella", aseguró.

"Todos los mexicanos debemos estar unidos para orar por Carmen. Tenemos muchísimos recuerdos, mis hijos crecieron con sus hijos, yo cargué a sus hijos. Es una hermana, somos familia porque estuvimos 40 años unidas, trabajando en el teatro Blanquita, en todos lados, ella fue la primera artista famosa que yo conocí", comentó.

May intentó ver a Carmelita; sin embargo, se le fue denegada la entrada y salió molesta del nosocomio ubicado en la colonia Roma.

Cabe señalar que, desde un inicio se informó que únicamente los familiares directos de la actriz pueden pasar a verla ya que se encuentra en terapia intensiva debido a un coma natural.

"¡Váyanse, déjenla en paz! No puede atender a nadie, mejor recen es la mejor manera de ayudar a Carmen Salinas", dijo May de forma molesta al salir del hospital.